وفد رئاسي لبناني يتوجه إلى الكويت للتعزية بالأمير الراحل

توجه وفد رئاسي لبناني إلى دولة الكويت صباح اليوم لتقديم التعازي إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والمسئولين الكويتيين، في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان اليوم – أن الوفد الذي غادر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) يضم رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إلى جانب وزير الخارجية شربل وهبه، وأنه من المقرر أن يعود إلى بيروت بعد ظهر اليوم.

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