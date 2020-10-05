بعد استئناف العمرة.. صحة مكة تزف البشرى: لا اشتباه في حالات كورونا

أكدت صحة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، أنها ‏لم تسجل أي حالات اشتباه بكورونا بين المعتمرين في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة، وفق ما نشرته إمارة المنطقة عبر حسابها في تويتر.

وبدوره، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد العتيبي، إن الصحة لم تلاحظ وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا في اليوم الأول من إعادة السماح بالعمرة. وأضاف أن أفواج المعتمرين جميعا بصحة جيدة، وتتم المتابعات اللحظية كانت في استقبالهم عبر مسارات مخصصة في الحرم المكي، وفقا لقناة الإخبارية. وتابع أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من خلال الكمامة الطبية وكذلك التباعد المكاني؛ حسبما أفادت صحيفة "الوئام" السعودية.

وكانت صحة المنطقة قد أكملت جاهزيتها للاستعداد لموسم العمرة بعد عودة العمرة تدريجيًا؛ وأعلنت أنها على قدرٍ عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمعتمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

واستأنفت المملكة أداء العمرة، أمس الأحد، تدريجيا بعد تعليقها بعد 7 أشهر منذ تعليقها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.