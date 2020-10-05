أخبار اليمن : الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الذفيف

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الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الذفيف

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح حسين سرحان الذفيف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. الامين العام يعزي بوفاة الشيخ صالح الذفيفبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ صالح حسين سرحان الذفيف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع. وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ واصل سرحان الذفيف، واولاد الفقيد، وكافة آل الذفيف بمديرية همدان محافظة صنعاء، عبّر أمين عام المؤتمر عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الأليم. سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون“.



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