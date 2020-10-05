الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخين قرب المنطقة الخضراء

قال الجيش العراقي، الاثنين، إن صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا في ساعة متأخرة الليلة الماضية في منطقة الجادرية في بغداد قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين، من دون وقوع إصابات.

وذكر الجيش العراقي في بيان، أن أحد الصاروخين سقط قرب فندق بابل، الذي يستخدمه المسافرون العراقيون، وتعقد به أحيانا اجتماعات حكومية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق: "أقدمت مجاميع إرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام/حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".

وأضاف البيان: "سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، مما أدى إلى حرق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، من دون أي خسائر بشرية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن حادثة الاثنين تأتي بعد "استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 سبتمبر، ذهب ضحيتها ستة من النساء واأاطفال الأبرياء".