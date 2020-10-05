وزير داخلية فرنسا: وضع باريس والمقاطعات الثلاث بالضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى لانتشار كورونا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وضع مدينة باريس والمقاطعات الثلاث في الضواحي الداخلية في منطقة التأهب القصوى بسبب زيادة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، كما سيتم الإعلان عن قيود جديدة في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم أن المطاعم المتواجدة في منطقة التأهب القصوى ستظل مفتوحة ببروتوكول صحي صارم.

وكان قصر ماتينيون قد أعلن امس الأحد أن هذه "الإجراءات الملزمة" التي ستستمر 15 يوما، سيتم الإفصاح عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي من المقرر ان يعقد اليوم من قبل عمدة باريس "آن هيدالجو" وستدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء.

يذكر أن فرنسا سجلت 16972 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الأول السبت وحده، وهو أعلى رقم يومي منذ أن بدأت البلاد في إجراء اختبارات على نطاق واسع. وتظهر الأرقام الصادرة عن وكالة الصحة الإقليمية بقاء حالات الإصابة بفيروس كورونا أعلى من 250 لكل 100 الف شخص في العاصمة باريس وهو الحد الذي أطلق بروتوكول التنبيه الأقصى الذي أصاب بالفعل مدينتي "إيكس إن بروفانس" الجنوبية و"مرسيليا" والمناطق المحيطة بها.