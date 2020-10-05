كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية للرد على طلب التحقيق المشترك في حادث إطلاق النار

دعت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، الشطر الشمالي إلى الرد على دعواتها لإجراء تحقيق مشترك بشأن مقتل مسؤول مصايد أسماك كوري جنوبي مؤخرا، إذ أن بيونج يانج لم تستجب منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه لم يكن هناك أي رد من الشمال حتى الآن، موضحة أنها تترقب حاليا الرد وتتمنى أن تستجيب كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق النار على المسؤول وأضرم النار في جسده بعد أن رصده في مياهه الإقليمية.

وقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اعتذارا نادرا عن الحادث، لكن كوريا الشمالية قدمت رواية مختلفة لما حدث بما يشمل الجزء الخاص بإشعال النيران إذ تزعم بيونج يانج أن ما أشعلته هو جسم عائم كان المسؤول يعتمد عليه ليبقى طافيا فوق الماء وليس جسده.

وكان المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية قد طالب في أواخر سبتمبر الماضي كوريا الشمالية بالموافقة على إجراء تحقيق مشترك في مقتل مسؤول مصايد الأسماك البالغ من العمر 47 عاما والذي فقد أثناء عمله بالقرب من جزيرة يونبيونج الحدودية على البحر الغربي.