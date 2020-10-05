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عزل ذاتي لرئيسة المفوضية الأوروبية بعد مخالطتها لشخص مصاب بكورونا

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خضوعها لعزل صحي ذاتي بعد مخالطتها لشخص مصاب بفيروس المستجد.

وقالت دير لاين - في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /الاثنين/ أوردتها شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية - إنها شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبت أمس إصابته بالفيروس.

وأضافت أن نتائج التحليل التي أجرتها يوم الخميس الماضي جاءت سلبية، إلا أنها ستخضع لاختبار آخر في وقت لاحق اليوم.

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