الجيش العراقي يعلن سقوط صاروخين في بغداد

أصدر الجيش العراقي، اليوم الاثنين، بيانا أكد فيه سقوط صاروخين فجرا في بغداد دون وقوع أي إصابات.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بأن صاروخي كاتيوشا أطلقتهما "مجاميع إرهابية" سقطا في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد فجر اليوم، دون حدوث خسائر بشرية.

وقالت الخلية، إن "المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكنهم، وبعد استهداف عائلة آمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول ذهب ضحيته ستة من النساء والأطفال الابرياء، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة مِن فجر اليوم على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام\ حي الجهاد باتجاه منطقة الجادرية".

وأضافت الخلية أن "الصاروخ الأول سقط خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية".

وتابعت: "أسفر الصاروخان عن احتراق عجلة مدنية تعود لأحد المواطنين، ولم تؤشر أية خسائر بشرية".