10888 حالة جديدة.. روسيا تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

سجلت روسيا اليوم الاثنين 10888 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قريبة من الأرقام القياسية التي رصدت في ذروة تفشي الوباء في مايو الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الصندوق الحكومي الذي يموّل مشروع اللقاح الروسي لمرض كوفيد-19، استعداده لتحمل جانب من المخاطر القانونية إذا سارت الأمور على غير ما يرام بدلا من اشتراط قبول المشترين للمسؤولية الكاملة، وذلك في إشارة لثقة روسيا بنجاح لقاحها.

وقال رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، إن "روسيا واثقة من لقاحها لدرجة أنها لم تطلب الضمان الكامل وهذا عامل فارق أمام أي لقاح غربي"، مضيفا أن الشركات الغربية كلها طلبت الحماية من أي مطالبات بتعويضات.

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ولم يذكر دميترييف تفاصيل عن بنود المسؤولية القانونية في التعاقد مع مشتري اللقاح الروسي، المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت "رويترز".

وجاءت تصريحات دميترييف بعد أن أبدى بعض العلماء مخاوفهم من سلامة اللقاح "سبوتنيك-5" وفاعليته بعد أن اعتمدته الحكومة الروسية للاستخدام قبل اختباره على نطاق واسع على البشر.

ويجعل إعلان دميترييف الجهات التي تتولى تطوير اللقاح بدعم من الدولة عرضة لمطالبات بتعويضات ضخمة إذا ما ظهرت له أي آثار جانبية غير متوقعة.