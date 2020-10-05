مالى تفرج عن أكثر من مائة مسلح فى إطار صفقة لتبادل الأسرى

أفرجت السلطات المالية عن أكثر من 100 عنصر من عناصر الجماعات المسلحة، من المدانين أو المشتبه فيهم، وذلك فى إطار مفاوضات جارية من أجل إطلاق سراح "شخصية مالية وأخرى فرنسية" تحتجزهما الجماعات المسلحة.





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