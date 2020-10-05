وكالة ”نوفوستي”: إرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى قره باغ بعد...

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر مطلعة في المعارضة السورية أن 93 من المرتزقة السوريين قتلوا في معارك قره باغ مؤخرا، فيما توجهت دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى جبهة القتال هناك.

وأفاد أحد المصادر للوكالة بأنه "تم نقل جثث 53 مرتزقا إلى سوريا الأحد.. بذلك بلغ إجمالي عدد القتلى من المرتزقة السوريين 93 شخصا".

إضافة المصدر أن دفعة ثالثة من المرتزقة السوريين تضم 430 عنصرا، غادرت إلى منطقة النزاع في قره باغ نهاية الأسبوع الماضي.

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وذكر مصدر آخر في المعارضة السورية أن بحلول 1 أكتوبر، كان هناك 322 مرتزقا سوريا "مجهزين بشكل جيد" في قره باغ.

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم نقل 300 مسلح سوري عبر مدينة غازي عنتاب التركية إلى باكو، في تصريح طالب رئيس أذربيجان إلهام علييف فرنسا بالاعتذار عنه، مؤكدا أن أذربيجان ليس لديها أي مرتزقة.

وكانت الخارجية الروسية قد عبرت عن قلق موسكو إزاء نقل مسلحين من التنظيمات غير الشرعية إلى منطقة الصراع في قره باغ.