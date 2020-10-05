الاتحاد الروسي يرجح احتمالية إغلاق الحدود مجددا في ظل ارتفاع إصابات كورونا

رجح مجلس الاتحاد الروسي ، احتمالية إغلاق الحدود في البلاد مرة أخرى وتقليص عدد الرحلات الجوية، بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في مجلس الاتحاد - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم /الاثنين/ - "يمكننا إغلاق حدود روسيا، ونحن نسير نحو ذلك، خاصة أن حركة المواطنين تؤدي إلى زيادة الإصابات".

وتشهد روسيا ارتفاعا تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت السلطات الصحية، اليوم، 10888 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قريبة من الأرقام القياسية، التي تم تسجيلها في ذروة تفشي الوباء في شهر مايو الماضي.