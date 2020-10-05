أرمينيا تنشر مشاهد لقصف أذربيجاني عنيف استهدف قره باغ.. شاهد

نشر نائب رئيس حكومة أرمينيا، تيجران أفينان، مقطع فيديو على موقع فيسبوك لضربات تعرضت لها مدينة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره باغ، المعلنة من طرف واحد.

وثق مقطع الفيديو ضربات على المدينة، علت قبلها صفارات الإنذار من غارة جوية، فيما ظهرت في القسم الثاني من الفيديو آثار الضريات متمثلة في سيارات مدنية محطمة، ومنازل مدمرة، وحفر ناجمة عن انفجار القذائف.

يشار إلى أن باكو كانت أعلنت في 27 سبتمبر أن أرمينيا وجهت ضربة إلى مناطق سكنية على خط التماس في قره باغ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) "تعرضت لهجمات جوية وصاروخية" من أذربيجان.

وأعلنت أرمينيا أن باكو "شنت هجوما في اتجاه قره باغ، في حين ذكرت جمهورية "أرستاخ" (الأسم الأرمني لقره باغ) المعلنة من طرف واحد، وغير المعترف بها دوليا، أن مناطق سكنية في قره باغ تعرضت لقصف مدفعي، بما في ذلك العاصمة ستيباناكيرت، ودعت سلطات الإقليم السكان إلى اللجوء لأماكن آمنة، وأعلنت في وقت لاحق الاحكام العرفية والتعبئة.

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وبالمثل أعلن الرئيس الأذربيجاني فرض حظر تجول في البلاد، وكذلك الأحكام العرفية في عدد من مدن ومناطق الجمهورية، كما أعلن عن تعبئة جزئية.

يشار إلى أن الصراع في المنطقة بدأ في فبراير 1988، حين أعلنت منطقة قره باغ ذات الحكم الذاتي انفصالها عن إذربيجان التابعة للاتحاد السوفيتي.

وفقدت أذريجان خلال القتال عامي 1992 – 1994 السيطرة على منطقة الحكم الذاتي، إضافة إلى سبع مناطق مجاورة.

وتجري منذ عام 1992 مفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، برئاسة كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.