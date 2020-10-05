100 مقابل واحد.. مالي تعلن عن صفقة كبرى لتبادل الأسرى

أعلنت دولة مالي ، الإفراج عن أكثر من مائة مسلح في إطار صفقة لتبادل الأسرى، بحسب ما ذكرت شبكة ايه بي سي نيوز.

وقالت الشبكة، إن السلطات المالية أفرجت عن 180 مسلحًا من سجن في العاصمة ونقلتهم جوًا إلى شمال البلاد ، حسبما أكد مسؤول في وقت متأخر أمس الأحد ، مما أثار تكهنات بإمكانية إطلاق سراح سياسي معارض بارز احتجزه المقاتلون قريبًا بعد أكثر من ستة أشهر من وضعه في الأسر.

ويُعتقد أن المسلحين الذين اختطفوا صومالي سيسه، في أواخر مارس الماضي يسعون إلى تبادل الأسرى مع الحكومة المالية.

وأفرج عن نحو 70 رجلا أول أمس السبت و 110 آخرين أمس الأحد ، وفقا لمسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر.

ولم يصدر تعليق فوري في وقت متأخر من يوم الأحد من الحكومة الانتقالية في مالي ، التي تم تشكيلها مؤخرًا بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا في البلاد في انقلاب عسكري.

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وكان سيسيه ، البالغ من العمر 70 عامًا والذي ترشح لرئاسة مالي ثلاث مرات ، يخوض حملته الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية التي لم تكن بعيدة عن تمبكتو وقت اختطافه، وقُتل حارسه الشخصي في الهجوم ، وكان الدليل الوحيد على حياته هو رسالة مكتوبة بخط اليد تم تسليمها في أغسطس.

وتعرضت جهود الحكومة للتفاوض على إطلاق سراحه إلى اضطرابات بعد الانقلاب الذي أجبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على التنحي عن السلطة ، على الرغم من أنه لا يبدو أنه تم إحراز تقدم نحو إطلاق سراح سيسيه.

ولا يُعرف سوى القليل عن ظروف سيسيه في الأسر بعد الاختطاف ، عندما فتح المهاجمون النار على سيارته.

وينشط المتشددون في جميع أنحاء شمال ووسط مالي ، على الرغم من عمليات الجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وفرقة عملية عسكرية بقيادة فرنسا عام 2013 المقاتلين الذين أعادوا تنظيم صفوفهم ووسعوا نفوذهم في السنوات التي تلت ذلك.

ويخشى الكثيرون من أن الاضطرابات السياسية في مالي منذ الانقلاب ستسمح لهم بذلك مرة أخرى ، وهو الخوف الذي أكده إطلاق سراح السجناء في نهاية الأسبوع.