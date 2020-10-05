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نيويورك تعتزم إغلاق المدارس والمتاجر والشركات الأربعاء المقبل

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 أعلن عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو اليوم/ الاثنين /أنه يعتزم إغلاق مدارس عامة ومتاجر وشركات في أجزاء من بروكلين وكوينز يوم الاربعاء المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وقال دي بلاسيو في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن"عدة مرافق غير ضرورية في بعض الأحياء ستغلق يوم الأربعاء المقبل، وأنه بانتظار موافقة حاكم الولاية على ذلك" .

وكان قد تم تسجيل ارتفاع في عدد إصابات كورونا بنيويورك خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز معدل الارتفاع نسبة الـ 3 ٪ لمدة سبعة أيام متتالية،ويعيش في المناطق المقرر إغلاقها نحو نصف مليون شخص، مع وجود 100 مدرسة عامة و200 مدرسة خاصة.

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