كيفية عمل البوريك التركي بدون دقيق ولا خميرة ولا عجين يعد من احلي واجمل وصفات العشاء والفطار لأنه عبارة عن سندوتشات تنفع الأولاد في المدرسة والرحلات الترفيهية وكمان بتنفع في اوقات المذاكرة شجيع وتحفيز لنجاح مستمر كما انه يحتوي على قيمة غذائية عالية ويمكن تحضيره في سهولة ويسر من غير تعب ولا واقفة في المطبخ في دقائق بسيطه وتكوني عامله و محضره احلي بوريك على الطريقة التركية بلفه جلاش واحدة يمكنك تحضير صينية كبيرة جدا وبتكلفة بسيطة و أرخص من المحلات واهم حاجة مطمئنة على سلامة ونظافة الطعام لأنه من صنع يديكى جربي الوصفة تستأهل انك تعمليها في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني بالخطوات الأتية:- كيفية عمل البوريك التركي ومقاديره لفه جلاش.

جبنة موزاريلا مبشورة.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة كريمي.

شيدر مبشور.

بسطرمه.

خمس ملاعق زبدة كبيرة في درجة حرارة الغرفة.

علبة زبادي صغيرة. كيفية تحضير البوريك التركي في بوله صغيرة اخفقي الزبدة مع الزبادي ثم قومى بدهن ورق الجلاش بالخليط ثم قومي بقلبها على ورقة جلاش اخرى حتى يتماسك الجلاش مع بعض ونتستمر حتى ينتهي من كل ورق الجلاش. اخلطي كل من الجبن والبسطرمه ثم قومى بدهن ورق الجلاش بالجبن الكريمي ثم وزعي الحشو ولفي الجلاش على شكل رول. احضري صنية وادهنيها بالسمنة ثم قومي برص رول الجلاش ثم يقطيع الرول قطع متساوية ثم يدهن الوجه بخليط الزبادي والزبدة السابق تحضيره ادخلي الصينية في فرن ساخن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مئوية على شبكه الفرن حتى يكتسب الجلاش اللون الذهبي الجميل ثم أخرجيها من الفرن وقدميها بالهناء والشفاء. اهم ملاحظات وتكات نجاح البوريك التركي يجب اختيار نوع جيد من الجلاش و يفضل أن يكون طازج. يفضل لك اختيار أي نوع من الحشوات المفضلة لديكي حسب الرغبة. للعلم خلط الزبادي مع الزبدة افضل خليط لدهن الوجه للجلاش حتى تحصلين على طراوة ومذاق مميز في الطعم. يمكن أن تستخدمي أي نوع من الحشوات غير الجبن لكن يفضل أن يكون الحشو كامل النضج لنجاح وصفات المخبوزات يفضل تسخين الفرن مسبقا حتى تحصلين على نتائج جيدة. أثناء تحضير الجلاش قومي بتغطيته عند اخذ واحدة منه حتى لا يتماسك ويعطي نتيجة غير جيدة عند تغطيه الجلاش يبقى طري. عند اختيار الزبادي يجب أن يكون طازج وجيد حتى لا يكون الطعم متغير ولا ذع . إذا لم يتوفر لديك زبادي يمكنك دهن الجلاش من على الوجه بالزبدة أو السمنة لكن في خلط الزبادي مع الزبدة يعطي تطريه جيده للجلاش يمكن استبدال علبه الزبادي باللبن الرايب. كيفية عمل البوريك التركي ومقاديرهكيفية تحضير البوريك التركياهم ملاحظات وتكات نجاح البوريك التركي

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