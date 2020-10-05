مقتل 93 من مرتزقة أردوغان فى أذربيجان

وقال المرصد اليوم الإثنين، إن "الدفعة الثالثة من المرتزقة السوريين توجهوا إلى منطقة الصراع نهاية الأسبوع الماضى، حيث تتكون هذه المجموعة من 430 مرتزقاً".
يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعربت فى وقت سابق عن قلق موسكو من أنباء عن نقل مسلحين من التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى منطقة النزاع فى مرتفعات قره باغ، وبحسب المعلومات الواردة إلى الجانب الروسي، يجرى نقل مجموعات مسلحة غير شرعية إلى هناك، ولا سيما من سوريا وليبيا للمشاركة المباشرة فى الأعمال العدائية.
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