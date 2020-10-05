مصر تهزم كورونا.. تقرير دولي يبرز العودة القوية لنمو القطاع الخاص

أظهر مسح أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نما في سبتمبر بشكل ملاحظ، وهو أول توسع له في 14 شهرا في إشارة إلى أن مصر ربما تكون فوق أسوأ تباطؤ لفيروس كورونا منذ شهور، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.
جاء مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي تمثله مؤسسة آي إتش إس ماركيت، عند مستوى 50.4 نقطة ، مرتفعًا من 49.4 في أغسطس وهامشيًا فوق عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتوسع فيها النشاط في الاقتصاد الخاص غير النفطي منذ يوليو 2019 ، عندما كان المؤشر عند 50.3.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في آي إتش إس ماركيت: "يشير هذا إلى أن الاقتصاد غير النفطي يشهد تحولًا متجاوزًا التأثير المدمر لوباء COVID-19".
أضاف أوين "بالنظر إلى حجم سلاسل الإنتاج و الطلبات الجديدة في منطقة التوسع لمدة ثلاثة أشهر، يشير هذا إلى صورة أكثر تفاؤلًا للربع الثالث من عام 2020".
ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 55.3 من 53.0 في أغسطس ، وهي ثاني أعلى قراءة لها منذ أن بدأ المؤشر قبل عقد تقريبًا.
نما طلب المستهلك بأسرع نمو له منذ أكثر من خمس سنوات ، حيث سجلت الطلبات الجديدة 51.9 مقابل 51.2 في أغسطس.
وقالت آي إتش إس ماركيت في بيان : "زاد نشاط بعض الشركات بشكل ملحوظ من التوظيف بسبب زيادة الوظائف الجديدة ، والتي عوّضت جزئيًا تخفيض الشركات الأخرى من القوى العاملة".
وواجهت مصر كما العالم كله مصاعب اقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ منتصف مارس بسبب توقف السياحة تقريبًا ، والتي تساهم بنسبة تصل إلى 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك إذا تم تضمين الصناعة الداعمة والاستثمار.
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