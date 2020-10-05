في 24 ساعة.. الإمارات تسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، تسجيل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تم إجراء 87,669 فحص وتسجل 932 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1,287 حالة شفاء و3 حالات وفاة".

وفي وقت سابق، طور باحثون بدولة الإمارات العربية المتحدة جهازا محمولا لإجراء فحص لفيروس كورونا بحجم الهاتف الذكي.

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وذكرت "وام" أن هذا الفحص، الذي طوره باحثون بجامعة خليفة، يمتاز ببساطته، حيث يقوم برصد الفيروس من المسحة المأخوذة من الشخص المراد فحصه بشكل مباشر، كما يشير تغير لون العينة إلى النتيجة، فاللون الوردي يدل على أن النتيجة سلبية في حين يشير اللون الأصفر إلى أن النتيجة إيجابية.

ويحظى الجهاز المبتكر الذي يخضع في الوقت الحالي لمرحلة التحقق في المرحلة الطبية بقدرته على كشف الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، ما يؤهله لإجراء الفحوصات السريعة بأقل تكلفة.

ويعد فحص الـ“بي سي آر“ المعيار الذهبي في رصد الفيروسات لما يمتاز به من دقة، وفي هذا الإطار استعان فريق جامعة خليفة البحثي في مشروعهم بتقنية التماثل الحراري "الأيزوثيرمال" التي تمتاز بالسرعة والفعالية والكشف الدقيق عن فيروس كورونا المستجد .