بومبيو: الإدارة الأمريكية مستعدة لأي تطورات بشأن صحة ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن الإدارة الأمريكية مستعدة لأي تطور في الموقف بشأن مرض الرئيس دونالد ترامب، وكذلك لأي أعمال عدائية من دول أجنبية بهذا الخصوص.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال بومبيو في تصريح صحفي: "نحن جاهزون تماما لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تجري"، مشيرا إلى أن ترامب عقد يوم الأحد اجتماعا (عن بعد) من المستشفى مباشرة مع مسؤولي الإدارة المسؤولين المختصين بقضايا الأمن القومي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي "تحدث اليوم مع كامل الفريق المسؤول عن الأمن القومي".

وسؤل بومبيو أيضا عما إذا كان بإمكان أي دولة أجنبية الاستفادة من مرض ترامب لصالحها، فرد قائلا: "الفريق بأكمله جاهز.... نعلم أن هناك... جهات معادية في العالم. الولايات المتحدة جاهزة تماما، ووزارة الخارجية ودبلوماسيونا مستعدون. تحدثت بعد ظهر اليوم مع الجنرال مارك ميلي (رئيس لجنة رؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية). الجميع جاهز".

وأعلن الفريق الطبي المعالج أن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وخرج من المستشفى، كما أعلن في المؤتمر الصحي بعد التأكد من حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. قال «شون كونلي» طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي عانى من ضيق التنفس وانخفاض في نسب الأكسجين، مؤكدا أن الفريق الطبي كان مستعدا لكل الأعراض وناقشوا أسباب كل عرض من التي ظهرت على الرئيس وما إذا كانوا في حاجة للتدخل أو لا. وأكد «كونلي» أن مساء الخميس وصباح الجمعة شعر الرئيس بتحسن ، كما شعر بأعراض طفيفة بسبب الأكسجين، مضيفا أنه في يوم الجمعة أصيب بحمي بسبب نقص الأكسجين. Advertisements وأشار إلى أن الطاقم الطبي كان قلقا من تبعات المرض خصوصا بعد إصابته بالحمى، لكن الآن الرئيس الأمريكي أصبح في حالة جيدة وبإمكانه التنقل داخل المستشفي. و أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن إيجابية نتيجة اختبارهما لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة، وظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهما كانا على ما يرام.

ترامب أعلن مساء الجمعة على حسابه في " تويتر" أنه أصيب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وأدخل الرئيس الأمريكي إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني مساء الجمعة.

وكإجراء احترازي، سيقضي ترامب الأيام المقبلة في هذه المؤسسة الطبية، لمواصلة العمل من هناك، كما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني.

وقبل الانتقال إلى المستشفى، نشر الرئيس الأمريكي رسالة مصورة على تويتر أكد فيها أنه وميلانيا بخير.