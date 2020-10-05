جائزة نوبل بالطب إلى مكتشفي "فيروس الكبد الوبائي سي"

حصل الأميركيان هارفي جيه ألتر وتشارلز إم رايس، والعالم البريطاني مايكل هوتون، على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء، الاثنين، لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

وأعلن رئيس لجنة نوبل، توماس بيرلمان، أسماء الفائزين في ستوكهولم، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك أكثر من 70 مليون حالة إصابة بالتهاب الكبد في جميع أنحاء العالم، و400 ألف حالة وفاة كل عام. والمرض المزمن هو سبب رئيسي لالتهاب الكبد والسرطان.

Advertisements

وتشمل الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من مليون و118 ألف دولار)، وهي عبارة عن وصية تركها منذ 124 عاما مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل.

واكتسبت جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

والجائزة هي الأولى من بين ست جوائز يتم الإعلان عنها حتى الثاني عشر من أكتوبر. والجوائز الأخرى مخصصة للعمل المتميز في مجالات الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.