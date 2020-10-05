بسبب تفشى كورونا.. إغلاق الحانات فى باريس لمدة أسبوعين

قال رئيس شرطة باريس ديدييه لالمون اليوم الإثنين، إن الحانات فى باريس والضواحى الداخلية سوف تغلق ابتداء من غد الثلاثاء حتى 19 أكتوبر الجارى، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف لالمون محذرا "الوباء يتحرك سريعا للغاية، علينا أن نحتويه الآن قبل أن يتعرض نظامنا الصحى للضغط".
وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، سوف تبقى المطاعم مفتوحة مع تطبيق إجراءات احترازية صحية، ولكن سوف يتم حظر حفلات الطلاب والتجمعات الأسرية فى المنشآت المفتوحة أمام المواطنين.
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