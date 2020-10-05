مصادر مطلعة: دفعة ثالثة من مرتزقة أردوغان وصلوا كاراباخ

ذكرت مصادر مطلعة في المعارضة السورية، أن أقل من مائة عنصر من المرتزقة لقوا حتفهم في الصراع الدائر في إقليم ناجورونو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام روسية.

وقالت المصادر، إن 93 من المرتزقة السوريين قتلوا في معارك كاراباخ مؤخرًا، فيما توجهت دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى جبهة القتال هناك.

وأفادت المصادر، بأنه "تم نقل جثث 53 مرتزقا إلى سوريا أمس"، وبذلك يبلغ إجمالي عدد القتلى من المرتزقة 93 شخصا.

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وفيما لقي 93 شخص مصرعه، لم تكتفي تركيا باستغلالهم في صراعها الدموي معاونة لأذربيجان، مذكية نار الحرب بإرسال دفعة أخرى -هي الدفعة الثالثة-من المقاتلين المرتزقة.

وأرسلت تركيا، 430 عنصرا جديدًا، غادروا إلى منطقة النزاع في كاراباخ نهاية قبل أيام، وبالوصول إلى يوم 1 أكتوبر، كان هناك 322 مرتزقا سوريا "مجهزين بشكل جيد" في كاراباخ بالفعل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه تم نقل 300 مسلح عبر مدينة غازي عنتاب التركية إلى باكو، كما وعبرت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء نقل مسلحين من التنظيمات غير الشرعية إلى منطقة الصراع، وهو ما نفته أذربيجان، مؤكدة أن أذربيجان ليس لديها أي مرتزقة، لكن كل الدلائل تقول بعكس ذلك، وإن تركيا تستغل السوريين وظروف الحرب، وتستخدمهم في صراعها ومصالحها الخاصة مضحية بهم، دون هوادة.