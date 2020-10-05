سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى السادس من أكتوبر

بعث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، برقية تهنئة اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وتضمنت البرقية أصدق تهاني سلطان عُمان وأطيب تمنياته، للرئيس السيسي بوافر الصحة والسعادة، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وشهدت محافظات الجمهورية، الجمعة، مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي.

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كان عدد من الأحزاب السياسية دعوا كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكارى بمدينة نصر.

وشهدت فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم زيارة تاريحية لسلطنة عمان فضلا عن زيارات متبادلة لكبار المسئولين في البلدين لنعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وتتسم علاقة البلدين بقدر من الدفء فى زمن سعيد بن سلطان، ووالى مصر محمد على باشا، وعبرت الرسائل التى بعث بها سعيد بإعجابه بالبناء الحديث للدولة التى أقامها محمد على فى مصر، كما عبرت عن وجود رغبة لدى سعيد فى إقامة علاقات أوثق مع والى مصر.



والعلاقات العمانية المصرية ليست بالعلاقات الحديثة لكنها ضاربة في التاريخ القديم؛ الأمر الذي أدى إلى إنتاج تشابكات تجارية واقتصادية واسعة تطورت مع الوقت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة وإنتاج أهداف سياسية وإستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية واسعة