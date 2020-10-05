إغلاق المعارض وقاعات المؤتمرات في العاصمة الفرنسية للوقاية من كورونا

أعلن قائد شرطة باريس ديدييه لالمان أنه سيتم إغلاق المعارض وقاعات المؤتمرات ومراكز التجميل اعتبارا من يوم غد /الثلاثاء/ في العاصمة الفرنسية /باريس/ وضواحيها الداخلية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا (المستجد-19).
وقال لالمان - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ - إن المطاعم ستبقى مفتوحة في الأوقات المعتادة مع تطبيق بروتوكول صحي صارم في باريس وضواحيها الداخلية .
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين - في وقت سابق - وضع مدينة باريس والمقاطعات الثلاث في الضواحي الداخلية في حالة التأهب القصوى بسبب زيادة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن قيود جديدة في وقت لاحق اليوم /الاثنين .
يذكر أن قصر ماتينيون قد أعلن أمس /الأحد/ أن هذه "الإجراءات الملزمة"، التي ستستمر 15 يوما، سيتم الإفصاح عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي من المقرر أن يعقد اليوم من قبل عمدة باريس آن هيدالجو، وستدخل حيز التنفيذ غدا /الثلاثاء/.
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