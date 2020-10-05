الناتو: إنجاز آلية لخفض التوتر بين تركيا واليونان فى شرق المتوسط

قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنه تم إنجاز آلية لخفض التوتر بين تركيا واليونان بشأن شرقي المتوسط.

وأضاف في تصريحات صحفية: "ندعو تركيا لإيجاد حل بديل عن نظام اس 400 الروسي الصاروخي".

وفي وقت سابق، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص نهم سيعاقبون تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوموا دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا.

Advertisements

واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية في أغسطس قرب سفينة تنقيب تركية لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.

وأعلن حلف الناتو يوم الخميس، أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر بين قواتهما.