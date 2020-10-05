قال أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنه تم إنجاز آلية لخفض التوتر بين تركيا واليونان بشأن شرقي المتوسط.
وأضاف في تصريحات صحفية: "ندعو تركيا لإيجاد حل بديل عن نظام اس 400 الروسي الصاروخي".
وفي وقت سابق، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص نهم سيعاقبون تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوموا دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا.
واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية في أغسطس قرب سفينة تنقيب تركية لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.
وأعلن حلف الناتو يوم الخميس، أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر بين قواتهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: إنجاز آلية لخفض التوتر بين تركيا واليونان فى شرق المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.