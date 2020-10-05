خلال 24 ساعة.. إيران تسجل 3902 إصابة و235 حالة وفاة بـ كورونا

سجلت إيران اليوم، الاثنين، قفزة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 475674 حالة، بعد تسجيل 3902 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 27192 شخصًا.

وأشارت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 392293 شخصا لغاية الآن، كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن4 ملايين و151 الفا و445 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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وأكدت الصحة الإيرانية، أمس الأحد، أن 30 محافظة صنفت ضمن اللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد؛ وذلك بعدما كانت 20 محافظة فقط.

وتشهد طهران أوضاعًا حرجة بدخول مسار متصاعد من تفشي جائحة «كورونا»، وارتفاع الوفيات مع نفاد الأسرة في غرف العناية المركزة.

وقال عضو الفريق الصحي في «اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا»، مسعود مرداني، إن حالة انتشار فيروس «كوفيد - 19»، «حادة للغاية بالمعني الواقعي للكلمة»، معربًا عن قلقه من أن مسار مواجهة الفيروس في طهران التي دخلت الوضع الأحمر منذ شهر، «دون المستوى المطلوب»

وقال المسؤول الإيراني، إن نفاد الأسرة الطبية في غرف العناية المركزة «أدى إلى ارتفاع الوفيات الناجمة عن (كورونا) في طهران». كما أعرب عن مخاوف من تبعات سلبية لإرهاق الطاقم الطبي في ظل الأوضاع الحالية.