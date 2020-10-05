بريطاني وأمريكيان.. تعرف على الفائزين بجائزة نوبل في الطب

حاز البريطاني مايكل هيوتون والأمريكيان هارفي ألتر وتشارلز رايس، اليوم الاثنين، بجائزة نوبل للطب نظرا لدورهم في كشف فيروس الكبد الوبائي "سي".

وتحمل جائزة الطب أهمية خاصة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي سلط الضوء على أهمية البحث الطبي للمجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وتأتي الجائزة المرموقة بميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية، بفضل الوصية التي تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. تمت زيادة المبلغ مؤخرًا للتكيف مع التضخم.

وعبر السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن الأطباء الثلاثة.

1- هارفي ألتر (من مواليد 12 سبتمبر 1935 ):

وهو باحث طبي وعالم فيروسات وطبيب أمريكي اشتهر بعمله الذي أدى إلى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وعين رئيسا لقسم الأمراض المعدية والمدير المساعد لأبحاث قسم طب نقل الدم في مركز وارين جرانت ماجنوسون السريري في المعاهد الصحة الوطنية.

في منتصف السبعينيات، أظهر ألتر وفريقه البحثي أن معظم حالات التهاب الكبد بعد نقل الدم لم تكن بسبب فيروسات التهاب الكبد "أ" والتهاب الكبد "ب". ومن خلال العمل بشكل مستقل، أثبت ألتر وإدوارد تابور، العالم في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من خلال دراسات انتقال العدوى في الشمبانزي أن شكلًا جديدًا من التهاب الكبد، يسمى في البداية "التهاب الكبد غير "أ"، وليس "ب" تسبب في العدوى، وأن ربما كان العامل المسبب فيروسًا. أدى هذا العمل في النهاية إلى اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي في عام 1988.

الجوائز والأوسمة

حصل ألتر على الكثير من الجواز تقديرا لأبحاثه، بما في ذلك جائزة ألبرت لاسكر للأبحاث الطبية السريرية لعام 2000 عن عمله الذي أدى إلى اكتشاف الفيروس المسبب لالتهاب الكبد سي والقضاء بشكل أساسي على مخاطر التهاب الكبد المرتبط بنقل الدم في الولايات المتحدة.

ومن بين الأوسمة الأخرى لأبحاثه الطبية "ميدالية الخدمة المتميزة"، وهي أعلى جائزة تمنح للمدنيين في خدمة الصحة العامة التابعة لحكومة الولايات المتحدة. كما تم انتخاب ألتر في كل من الأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد الطب.

وفي عام 2002 حصل على الجائزة الرئاسية للجمعية الدولية لنقل الدم.

وفي عام 2005، حصل على جائزة الكلية الأمريكية للأطباء للعمل المتميز في العلوم المتعلقة بالطب، والجائزة الدولية الأولى من Inserm (المعادلة الفرنسية للمعاهد الوطنية للصحة).

وحصل على جائزة نوبل لعام 2020 في علم وظائف الأعضاء أو الطب "لاكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي."

2- تشارلز رايس (مواليد 25 أغسطس 1952):

وهو عالم فيروسات أمريكي يتمثل مجال أبحاثه الرئيسي في فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وهو أستاذ علم الفيروسات بجامعة روكفلر.

ورايس زميل في الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وعضو في الأكاديمية الوطنية للعلوم، وكان رئيسًا للجمعية الأمريكية لعلم الفيروسات من 2002 إلى 2003.

وأثناء وجود رايس في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، شارك في البحث عن جينوم فيروس Sindbis وتأسيس فيروسات flavivirus كعائلة فيروسات خاصة بها.

وتم استخدام سلالة فيروس الحمى الصفراء التي استخدمها لهذا العمل في النهاية لتطوير لقاح الحمى الصفراء. قاده ذلك إلى عمله في مجال فيروس التهاب الكبد C المرتبط به والذي حصل على العديد من الجوائز بسببه.

الجوائز والأوسمة

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في عام 2007، حصل على جائزة MW Beijerinck في علم الفيروسات.

وفي 2015، حاز على جائزة روبرت كوخ.

و 2016، نال جائزة Lasker-DeBakey للأبحاث الطبية السريرية، كما حصل أيضا على جائزة Artois-Baillet Latour للصحة.

وفي 2020، حصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب "لاكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي سي."

3- مايكل هوتون (مواليد 1950):

وهو عالم بريطاني، شارك مع كوي ليم تشو وجورج كو ودانييل دبليو برادلي في اكتشاف التهاب الكبد "سي" في عام 198، كما شارك في اكتشاف جينوم التهاب الكبد الوبائي "د" في عام 1986.

يشغل هوتون حاليًا منصب رئيس أبحاث التميز الكندي في علم الفيروسات وأستاذ لي كا شينج لعلم الفيروسات في جامعة ألبرتا، كما يشغل أيضا منصب مدير معهد لي كا شينج للفيروسات التطبيقية.

الجوائز والأوسمة

في 1992، حاز على جائزة كارل لاندشتاينر التذكارية

وفي 1993، حاز على جائزة روبرت كوخ

وفي 1994، حصل جائزة وليام بومونت

وفي 1994، حاز على جائزة بياتريس فيتيلو

وفي 1998، حصل على جائزة مؤسسة التهاب الكبد الدولية

وفي 1999، حاز على جائزة هانز بوبر

وفي 2000، حصل على جائزة لاسكر

وفي 2005، حصل على جائزة ديل أ.سميث التذكارية

و2009، حصل على جائزة Hepdart Lifetime Achievement Award

وفي عام 2013، أصبح أول شخص يرفض جائزة Gairdner Foundation الدولية التي تبلغ قيمتها 100000 دولار، وقال حينها: "شعرت أنه سيكون من الظلم مني قبول هذه الجائزة دون ضم زميلين ، وهما الدكتور كي لم تشو والدكتور جورج كو

وفي 2020 حصل على جائزة نوبل في الطب إلى جانب هارفي ألتر وتشارلز رايس