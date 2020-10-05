ترامب تناول 3 عقاقير للعلاج من كورونا

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، حصل ترامب على 3 عقاقيرعلى جرعات مختلفة منها وهى:

ديكساميثازون:

يعد هذا الدواء الأكثر خطورة إلى حد بعيد، هو مخصص عادة للأشخاص الذين يعانون من مرض شديد. ويعتقد أنه يعمل من خلال تهدئة نظام المناعة، الذى ينشط بشكل مفرط لدى بعض الناس ويتحول لمهاجمة أعضاء الجسم الحيوية.

وأظهرت تجربة التعافى أنه بالنسبة للأشخاص الموجودين على أجهزة التنفس الصناعى، فإنه يقلل خطر الموت. وبالنسبة لمن لم يتم إعطاؤهم الأكسجين، يقلل من خطر تعرضهم للوفاة أو احتياجهم للتنفس الصناعى حيث يتم وضع أنبوب فى مجرى الهواء وإجبار الأكسجين على الدخول للرئة.



ريجينيرون:

Advertisements

حصل ترامب أيضا على جرعة من هذا العقار والذى لم يثبت بعد، والمعروف بأنه عبارة عن أجسام مضادة أحادية النسلية. تم تطويره من قبل شركة ريجينيرون الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، ويحتوى على نسخ تم إنتاجها فى المختبر من الأجسام المضادة التى سيولدها نظام مناعة قوى بشكل طبيعى لمحارية فيروس كورونا.

وتستند هذا العقار على فكرة وقف تقدم كوفيد 19 إلى أخطر مرحلة المتمثلة فى الإلتهاب الرئوى والفشل التنفسى الحاد ثم الموت.

ريميدسفير:

دواء مضاء للفيروس وأظهر بعض العلامات على مساعدة المرضى على التعافى بسرعة أكبر لكن هناك جدل حول الكيفية التى يعمل بها تحديدا. ويقال إنه يحاول تدمير الفيروس أثناء محاولته صنع نسخ من نفسه.