بإجمالي 107592 حالة.. الكويت تسجل 567 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الكويت اليوم، الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سجلت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس الرقم المسجل أمس، الأحد.

وبذلك، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 107592 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 628 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 509 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 99549 حالة.

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وكانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء، رأى تأجيل الانتقال للمرحلة الخامسة خلال اجتماعه، حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر حكومية، إن المجلس لن يتخذ أي قرار بشأن تخفيض مدة الحجر للعائدين من الخارج، كما سيتم استمرار قائمة الدول الـ34 الممنوعة من دخول البلاد، وجار تقييمها بشكل يومي.

وعن عودة الحظر الجزئي، كشفت المصادر أن كل الاحتمالات واردة، حسب درجة الخطورة، وجار دراسة وتقييم حالات الإصابات الجديدة بكورونا، وعدد الأسرة والوفيات في البلاد.

وأوضحت المصادر أن تقريرًا شاملًا ستقدمه السلطات الصحية لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسيتم على ضوئه اتخاذ أي إجراء احترازي.