قصف صاروخي يستهدف العاصمة العراقية بغداد

قصف صاروخي يستهدف العاصمة العراقية بغدادتعرضت العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الإثنين، إلى قصف صاروخي قرب أحد أفخم فنادق العراق، ومقر الخطوط الجوية، أسفر في حصيلة أولية عن تدمير سيارة لمواطن قرب مقر الخطوط الجوية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، "إن المجاميع الإجرامية الإرهابية عاودت مرة أخرى استهداف المواطنين الآمنين في مناطق سكناهم، وبعد استهداف عائلة أمنة قرب مطار بغداد الدولي يوم 28 أيلول/سبتمبر الماضي وذهب ضحيتها ستة مِن النساء والأطفال الأبرياء".

وأضافت الخلية، أقدمت هذه المجاميع الإرهابية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين على إطلاق صاروخين نوع كاتيوشا من منطقة شقق حي السلام - حي الجهاد، غربي العاصمة باتجاه منطقة الجادرية وسط العاصمة.

وأوضحت، حيث سقط الصاروخ الأول خلف فندق بابل قرب أحد المطاعم، وسقط الثاني قرب الخطوط الجوية العراقية، ما أدى إلى حرق سيارة مدنية تعود لأحد المواطنين.

(سبا)