وقال ترامب فى عدة تغريدات على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": الأسواق مرتفعة وجيشنا فى أقوى حالاته..رعاية صحية أفضل وأرخص.. حاربوا وسائل الإعلام المزيفة والفاسدة.. صوتوا فى الانتخابات". وكان ترامب أعلن إصابته بفيروس كورونا فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية، ونقل من البيت الأبيض إلى مركز والتر ريد الطبى العسكرى قرب واشنطن لتلقى العلاج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات الرئاسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.