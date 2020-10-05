حكومة ماليزيا فى الحجر الصحى بعد إصابة وزير الشؤون الدينية بكورونا

وفى بيان له، أكد محيى الدين إصابة وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكرى بالفيروس التاجى، وأن كل من خالطوه عن قرب فى اجتماع مجلس الأمن الوطنى، يوم السبت، لبحث تطورات الوباء، أمروا بالعزل الذاتى المنزلى 14 يومًا، بدايةً من 3 أكتوبر الجارى، حسبما نقلت "رويترز" الإخبارية.
وأضاف: "طبقاً لذلك سأدخل فى حجر ذاتى فى منزلى لمدة 14 يومًا، اتباعًا لتوصية وزارة الصحة"، مؤكدًا أن ذلك لن يعطل عمل الحكومة، وأنه سيواصل العمل من المنزل.
وبحسب "رويترز"، شهدت ماليزيا زيادة مطردة فى إصابات فيروس كورونا الأسبوع الماضى، فى أعقاب انتخابات فى ولاية صباح بجزيرة بورنيو فى 26 سبتمبر.
وهددت السلطات الماليزية بإعادة فرض القيود لاحتواء انتشار الفيروس إذا استمر الاتجاه التصاعدى للإصابات، وسط غضب شعبى من الساسة الذين اعتبروا مسؤولين عن زيادتها.
وأعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 432 إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الإثنين، فى رقم قياسى جديد، منذ بداية الجائحة.
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