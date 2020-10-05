البيت الأبيض: الحالة الصحية لـ ترامب في تحسن

أفاد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، بأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

وظهر الرئيس الأمريكي، أمس، بشكل مفاجئ ليحي جمهوره من أمام مستشفى والتر ريد العسكري، رغم إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.

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وقال ترامب في مقطع مصور بُث على حسابه بموقع تويتر قبلها بفترة وجيزة: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كورونا".

وأقر طبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي بأن مستويات الأكسجين في دم ترامب انخفضت في الأيام الأولى وأصيب بحمى شديدة صباح الجمعة، معترفا بأن حالة الرئيس كانت أسوأ مما تم الكشف عنه في مناسبة سابقة.

وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من تقارير متضاربة من البيت الأبيض أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.