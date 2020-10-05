379 حالة جديدة.. السعودية تسجل أكبر انخفاض في إصابات كورونا منذ 5 أشهر

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ 5 أشهر.

وبذلك، وصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بمرض كوفيد-19 إلى 336766 حالة .

Advertisements

وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 570 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 322055 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4898 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9813 والحالات الحرجة 938 حالة.