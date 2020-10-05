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وزير الصحة اللبناني يحذر من تكرار السيناريو الأوروبي لأزمة كورونا في بلاده

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حذّر وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، اليوم الاثنين، من اقتراب لبنان من السيناريو الأوروبي؛ بعدما بلغت نسبة الإصابات بفيروس المستجد الذروة خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، قال وزير الصحة، خلال ترؤسه اجتماعًا في الوزارة، إن نسبة الإصابة في لبنان تبلغ 120 لكل مئة ألف نسمة أسبوعيًا، وهذه النسبة التي تعتبر الذروة في تسجيل الإصابات تجعلنا نقترب من المشاهد الأوروبية.

وأضاف أن نسبة الوفيات بلغت الذروة في الآونة الأخيرة وسجلت 1,2 في المئة، داعيًا إلى عدم الاستخفاف بهذه النسبة.

ولفت "حسن" إلى أن النجاح في القرار الجريء في إقفال عدد من البلدات هو الفرصة الأخيرة.

وتابع: "يتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في نهاية الأسبوع، التزام منازلهم مع توقف العمل في المؤسسات العامة والخاصة وإلغاء المناسبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران".

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