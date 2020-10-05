جونسون: ارتفاع إصابات كورونا يتوافق مع توقعات الحكومة.. وهذه توقعاتي عن اللقاح

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الارتفاع الحالي في عدد المصابين بـ«كوفيد-19» قريب من توقعات الحكومة، لذا ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لمعرفة ما إذا كانت إجراءات العزل العام في بعض المناطق قادرة على التغلب على الفيروس.

ووفقا لـ "رويترز"، أضاف جونسون، بعد تسجيل بريطانيا قفزة في عدد الإصابات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 22961 أمس الأحد: "إن عدد الإصابات التي نشهدها حاليًا يتوافق إلى حد كبير مع ما كنا نتوقعه".

وتابع قائلا: "الشيء المهم، هو أنه في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، سنرى على وجه أوضح ما إذا كانت بعض القيود التي وضعناها... ستبدأ في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وعند سؤاله عن اللقاحات، عبر جونسون عن اعتقاده بأن مشروع شركة أسترا زينيكا سيسفر عن إنتاج أحد اللقاحات.

وقال: "نحن نعمل بجد للحصول على لقاح... لكن لم نصل إليه بعد".

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وفي وقت سابق، نفى رئيس الوزراء البريطاني اتخاذ قرار بإعلان الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، لكنه حذر من أنه لا يوجد أي ضمان لتحسن الوضع بحلول عيد الميلاد في الشتاء.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعترف جونسون بأن المواطنين كانوا "غاضبين" بسبب فرض إغلاق الحانات والمطاعم في العاشرة مساء، وقاعدة الستة، لكنه دافع عن طريقة تعامله مع الأزمة وسط القلق المتزايد على مقاعد حزبه.

ومع انطلاق مؤتمر حزب المحافظين الافتراضي، حث جونسون الجمهور على أن يكون "شجاعًا ويستخدم الحس السليم" للمساعدة في احتواء تفشي كورونا دون تدمير الاقتصاد، معربًا عن أمله في التغلب على الوباء.

لكن في مقابلة مع أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حذر من أن القيود قد تمتد حتى عام 2021.

وأعلنت بريطانيا، الخميس، تشديد إجراءات الحد من فيروس كورونا شمال البلاد؛ وذلك من خلال توسيع رقعة الإغلاق بإضافة 4 مدن بينها ليفربول.