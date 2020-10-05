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مساعدات الملك سلمان تنشل اليمن من كورونا والسودان من الفيضانات

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 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم إنشاء وحدة البيولوجيا الجزئية (البي سي ار) الخاصة بفحوصات فيروس كورونا في مركز العزل بمدينة عتق باليمن.

 

 افتتح وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم  هذه الوحدة، بحضور وزيري الثقافة مروان دماج، والشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ محافظة شبوة محمد بن عديو.

وثمن الوزير باعوم الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية, منوهًا برفده لمراكز العزل في كل من مأرب والمهرة وحضرموت الساحل والوادي بأجهزة مماثلة لفحص كورونا وذات تشخيص دقيق.

 

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وعلى جانب أخر ، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإنسانية المتنوعة على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وجرى أمس توزيع 1,300 مشمع، و 138خيمة، و10 أجهزة لرش المبيدات الحشرية ومكافحة البعوض، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، استفاد من اجمالي التوزيع 9,348 فردا.

 

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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