ميدوز: تفاؤل بإمكانية مغادرة ترامب للمستشفى اليوم

وفى تصريح لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ميدوز إن الفريق الطبى سيقيم حالة ترامب خلال الصباح، مضيفًا: "ما زلنا متفائلين بأنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض فى وقت لاحق اليوم".

وكتب ترامب قرابة 20 تغريدة فى الصباح الباكر، معظمها عن الانتخابات الرئاسية المقررة فى نوفمبر، إذ تسببت إصابته بفيروس كورونا فى فتور حملته الانتخابية.

ولا تزال بعض الأمور المتعلقة بمرض ترامب غامضة، وقال الأطباء إن مستويات الأكسجين لدى الرئيس انخفضت مرتين وتلقى الأكسجين الإضافى مرة واحدة على الأقل، كما أصيب بارتفاع فى درجة الحرارة، إلا أنه لم يتم الكشف عن درجة حرارته.

وقال شون كونلى، طبيب ترامب، إن الفريق الطبى لا يزال ينتظر المزيد من الفحصوات بشأن رئتيه. ويخضع ترامب لبرنامج علاجى لمدة خمسة أيام بعقار ريمديسيفير.