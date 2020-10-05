لدينا فرصة حقيقية لإنهاء النزاع.. الأمم المتحدة تدعو جميع أطراف الصراع الليبي للمشاركة في ملتقى الحوار

وقالت "ويليامز"، في تصريحات صحفية، إن هناك فرصة حقيقية تمهد الطريق لإنهاء النزاع الليبي، داعية جميع أطراف الصراع للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل سياسي، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية". وأضافت: "نأمل التوصل لاتفاق سياسي شامل يرضي جميع الليبيين". ودعت ويليامز جميع أطراف الصراع الليبي إلى المشاركة في ملتقى الحوار الليبي، مشيرة إلى أنها تتوقع استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاتها في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

كانت السفارة الأمريكية في طرابلس، أشادت أمس، بمحادثات الغردقة المصرية حول الأمن في ليبيا ووصفتها بـ "الناجحة". وأكدت سفارة أمريكا لدى طرابلس مواصلة المشاورات حول الوضع الليبي في القاهرة. Advertisements وقال السفير الأمريكي: "سوف نتبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبي المرتقب". كما أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا عن شكره لمصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح في الغردقة حول الأمن في ليبيا. وجاءت هذه الإجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. وفي 28 سبتمبر 2020، اجتمعت في مدينة الغردقة في مصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن امتنانها لمصر لتسهيل إجراء المفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

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