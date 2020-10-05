كبير موظفي البيت الأبيض يعرب عن تفاؤله بشأن إمكانية مغادرة ترامب المستشفى في وقت لاحق اليوم

أعرب كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز عن تفاؤل الإدارة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، بعد قضائه بضعة أيام في مركز (والتر ريد) العسكري الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال ميدوز- في مقابلة مع برنامج (فوكس أند فريندز)، أوردت قناة (فوكس نيوز) مقتطفات منها اليوم الإثنين- إنه تحدث إلى الرئيس ترامب هذا الصباح، مشيرا إلى أن صحته في تحسن، وأنه مستعد للعودة إلى جدول العمل العادي.
وأضاف أن الرئيس سيجتمع بالأطباء المعالجين له لاحقا لتقييم تحسنه، وقال "ما زالنا متفائلين إنه سيتمكن من العودة إلى البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم، مع اتخاذ الأطباء هذا القرار".
وأشار إلى أن البيت الأبيض سيعلم بشأن مغادرة الرئيس المحتملة للمستشفى اليوم على أقرب تقدير.
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