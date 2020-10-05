انفجاران في إقليم ناغورني قره باغ

أفادت وكالة سبوتنيك ، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه سُمع دوي انفجارين آخرين في ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية ناجورني قره باغ غير المعترف بها.

وقامت السلطات بتشغيل صفارات الإنذار، منذ حوالي نصف ساعة.

وأوضح مراسل الوكالة الروسية بأن هناك انفجارين وقعا في الاقليم ويعزى لكونه نتيجة الاعمال العدائية المندلعة في قره باغ

اندلعت جولة جديدة من الأعمال العدائية في منطقة ناجورنو كاراباخ التي يهيمن عليها الأرمن ، وهي جمهورية أعلنت استقلالها عن أذربيجان السوفيتية في ذلك الوقت في التسعينيات ، قبل أكثر من أسبوع بقليل عندما اتهمت يريفان وباكو بعضهما البعض بانتهاك وقف إطلاق النار القيام بالاستفزازات على طول خط الاتصال.

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ولم تظهر التوترات الجديدة بين أرمينيا وجمهورية أرتساخ غير المعترف بها (جمهورية ناجورنو كاراباخ) وأذربيجان أي علامات على الانحسار حيث مرت ثمانية أيام منذ اندلاع الاشتباكات الجديدة في المنطقة.

دعا المجتمع الدولي ، بما في ذلك الرؤساء المشاركون لمنظمة الأمن والتعاون في مجموعة مينسك الأوروبية - روسيا وفرنسا والولايات المتحدة - جميع أطراف النزاع إلى الموافقة على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام ، حتى الآن دون جدوى. أفاد الجانبان بوقوع العديد من الضحايا ، بما في ذلك بين المدنيين.

قال الجانب الأرميني إن يريفان مستعدة للعمل مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإعادة وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ ، لكن الرئيس الأذربيجاني حذر من أن باكو ستستخدم الوسائل العسكرية لحل المشكلة. إذا كانت المفاوضات غير مثمرة ، مؤكدا أن على البلاد استعادة 'سلامتها'.