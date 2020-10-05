وأطلع تونويان السفيرة الأمريكية على العمليات القتالية، مشيرا إلى التدخل المباشر غير المسبوق لتركيا ودعمها للجانب الأذربيجاني.
وشدد على أن المزيد من التطوير بهذه الوتيرة سيكون كارثة على المنطقة بأكملها'' ، وفقا لما كشفته وزارة الدفاع الأرمينية في بيانها.
وبحسب الوزارة، أعرب تريسي عن مخاوفه من بقاء المشاكل الإنسانية دون حل وسط الاشتباكات.
وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية أن تونونيان أشار إلى أن القضايا الإنسانية لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب عدم اهتمام باكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير دفاع أرمينيا يبحث مع السفيرة الأمريكية تدهور الوضع الأمني في كاراباخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.