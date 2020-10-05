وزير دفاع أرمينيا يبحث مع السفيرة الأمريكية تدهور الوضع الأمني في كاراباخ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن وزير الدفاع الأرمني ديفيد تونويان ناقش اليوم الاثنين التصعيد في جمهورية ناجورنو كاراباخ غير المعترف بها مع السفيرة الأمريكية في يريفان لين تريسي.

وأطلع تونويان السفيرة الأمريكية على العمليات القتالية، مشيرا إلى التدخل المباشر غير المسبوق لتركيا ودعمها للجانب الأذربيجاني.

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وشدد على أن المزيد من التطوير بهذه الوتيرة سيكون كارثة على المنطقة بأكملها'' ، وفقا لما كشفته وزارة الدفاع الأرمينية في بيانها.

وبحسب الوزارة، أعرب تريسي عن مخاوفه من بقاء المشاكل الإنسانية دون حل وسط الاشتباكات.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية أن تونونيان أشار إلى أن القضايا الإنسانية لم تتم معالجتها بشكل صحيح بسبب عدم اهتمام باكو.