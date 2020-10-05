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أرمينيا تبحث مع روسيا وفرنسا وأمريكا وقف إطلاق النار فورا

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ودعا لافروف ولودريان، إلى وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني بأسرع وقت.

وكان حلف شمال الأطلسي "الناتو"، دعا في وقت سابق من اليوم الاثنين، كلا من أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ووفقا لـ "رويترز"، حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، مع ارتفاع عدد القتلى في القتال الدائر في الإقليم الانفصالي الواقع في جنوب القوقاز.

وقال ستولتنبرج، خلال زيارة إلى تركيا: "من المهم للغاية أن ننقل رسالة شديدة الوضوح إلى جميع الأطراف بأن عليهم وقف القتال على الفور، وبأننا ينبغي أن ندعم كل الجهود لإيجاد حل سلمي من خلال التفاوض".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "لا يوجد حل عسكري".

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