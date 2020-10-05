البيت الأبيض: صحة ترامب تواصل التحسن

واشنطن ـ وكالات: نقلت فوكس نيوز عن بيان لمارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض قوله إن صحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واصلت التحسن وإن البيت الأبيض متفائل بأنه سيغادر المستشفى قريبا. وأضاف ميدوز أنه تحدث مع ترامب صباح امس وأن الرئيس سيجتمع مع فريقه الطبي لتقييم حالته، حسبما أفادت فوكس نيوز. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غادر مساء أمس الأول مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبحسب “أسوشيتد برس”، غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة من أجل إلقاء التحية على مؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى. وأظهرت لقطات فيديو متداولة على موقع تويتر، الرئيس الأميركي وهو يسير في موكب خارج المستشفى ويقوم بتحية مؤيديه.

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