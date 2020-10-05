الصحة العالمية: 10% من تعداد سكان العالم مصابون بكورونا

ـ الصحة السعودية توصي المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة

ـ الكويت تحذر من خطر موجة ثانية

ـ الإمارات تستأنف منح بعض تصاريح الدخول والعمل

ـ إجراءات إضافية لتخفيف القيود بالجزائر

ـ الاستعداد لموجة ثانية محتملة بمصر

ـ زيادة قياسية في 9 ولايات أميركية و703 وفيات جدد

ـ إيطاليا تستعد لفرض قيود جديدة

ـ فرنسا ستضع باريس في حالة تأهب قصوى

ـ مدارس موسكو تتحول إلى التعليم عن بعد

ـ غرامة لعدم ارتداء الكمامة في كوريا الجنوبية

ـ سريلانكا تعيد فرض ضوابط صارمة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن مئات الملايين ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا، وهو عدد أعلى بكثير من الإجمالي الحالي لعدد الاصابات و هو نحو 35 مليون مصاب. وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرامج الطوارئ الصحية بالمنظمة للمجلس التنفيذي أمس في جنيف” أفضل تقديراتنا الحالية تشير إلى نحو 10% من تعداد سكان العالم ربما يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا”. ووفقا لاحصاءات الأمم المتحدة، فإن تعداد سكان العالم يبلغ حاليا 8ر7 مليار نسمة. وأضاف رايان أن عددالمصابين بالفيروس يتفاوت بين الدول والمدن والمناطق الريفية وبين المجموعات الاجتماعية. من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية أن خدمات رعاية المرضى النفسيين ومرضى الإدمان اضطربت في مختلف أنحاء العالم خلال الجائحة ومن المتوقع أن يتسبب فيروس كورونا في مزيد من الشقاء لكثيرين. وذكرت المنظمة أن سبعة في المئة فقط من بين 134 دولة شاركت في استطلاع أجرته المنظمة ذكرت أن خدمات الصحة النفسية تعمل بالكامل وأن 93 في المئة من الدول قالت إن الخدمات تقلصت لأصحاب أمراض مختلفة.

خليجيا، أوصت وزارة الصحة السعودية المعتمرين بأخذ التطعيمات اللازمة، ومن أهمها: التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، ولبس الكمامة، وتعقيم اليدين وترك مسافة آمنة”. وفي الكويت، حذرت وزارة الصحة من أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد محتملة في أي وقت يقع فيه التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الوقائية. وقد أعلنت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بالفيروس. من جهتها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة في تغريدة على موقع تويتر، إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك تصاريح دخول العمالة المنزلية. من جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 3 حالات وفاة و 932 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستتخذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بما يشمل إعادة فتح المدارس والجامعات وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية. وفي مصر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

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دوليا، سجلت 9 ولايات أميركية ارتفاعات قياسية في حالات الإصابة بمرض كوفيد19 في الأيام السبعة الماضية خاصة في مناطق الغرب الأوسط والغرب، حيث أجبرت برودة الطقس السكان على القيام بمزيد من الأنشطة في الأماكن المغلقة. يأتي ذلك فيما ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 7 ملايين و359 ألفا و952 إصابة، بزيادة قدرها 49 ألفا و327 مقارنة بالإحصائية السابقة، وقالت إن عدد الوفيات زاد 703 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 208 آلاف و821 وفاة. في السياق، قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن الحكومة ستفرض على الأرجح قيودا جديدة في إيطاليا خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لوقف التزايد المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتشمل التدابير المطروحة للبحث جعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المفتوحة في جميع أنحاء إيطاليا وإعادة فرض قيود على التجمعات. وفي فرنسا، قال مكتب رئيس الوزراء إن السلطات ستضع باريس ومنطقتها في حالة تأهب قصوى اعتبارا من اليوم الثلاثاء وذلك بعد الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي روسيا، نقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة التعليم قولها إن المدارس في موسكو ومنطقتي أوليانوفسك وساخالين ستتحول إلى التعلم عن بعد عبر الإنترنت قريبا بسبب الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. من جانبها، ستفرض كوريا الجنوبية اعتباراً من 13 نوفمبر غرامات على من لا يلتزمون بارتداء الكمامة في الأماكن ووسائل المواصلات العامة، أو من لا يرتدونها بالشكل الصحيح، في إطار إجراءاتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك، عادت سريلانكا لفرض قيود صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد اكتشاف أول حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في غضون خمسة أشهر تقريبًا، حسبما قال مسؤولون أمس. وفرضت الشرطة حظر تجول في أجزاء من منطقة جامباها، غرب العاصمة كولومبو. فيما أعادت باكستان فرض إجراءات إغلاق في عدد من الأماكن التي تشكل نقاطا ساخنة فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا.