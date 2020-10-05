الصحة العالمية : 10% من سكان العالم ربما مصابون بكورونا

وأكد رايان، فى حديثه الاثنين، خلال اجتماع للمجلس التنفيذى لمنظمة الصحة العالمية المكون من 34 عضوًا يركز على جائحة كوفيد-19، إن الأرقام تختلف من المدينة إلى الريف، وبين المجموعات المختلفة، ولكن هذا يعنى فى النهاية "الغالبية العظمى من العالم لا يزال فى خطر".

وأوضح رايان: "نحن الآن متجهون إلى فترة صعبة.. المرض يواصل الانتشار"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة قدمت إلى السلطات الصينية قائمة للنظر فيها، تضم خبراء للمشاركة فى بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا.

وحسبما أفادت تقارير صحفية، فإن التقدير الذى سيصل إلى أكثر من 760 مليون شخص بناءً على عدد سكان العالم الحالى البالغ حوالى 7.6 مليار، يفوق بكثير عدد الحالات المؤكدة، وفقًا لكل من منظمة الصحة العالمية وجامعة جونز هوبكنز، وهى الآن أكثر من 35 مليون فى جميع أنحاء العالم، وقال الخبراء منذ فترة طويلة إن عدد الحالات المؤكدة يقل بشكل كبير عن الرقم الحقيقى.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,037,971 شخصا فى العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض فى الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين.