وزير الصحة البريطاني يرد: هل اللقاح سيتوافر لنصف الشعب فقط؟

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوزع لقاحات فيروس كورونا بناء على التوصيات الطبية حول من يجب أن يكون له الأولوية في الحصول على اللقاح.

جاءت تصريحات هانكوك بعد تقرير يفيد ان نصف سكان بريطانيا يمكن أن يفوتهم الحصول على اللقاح، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفيما يخص التعليقات التي أدلى بها رئيس الفريق المشرف على إنتاج اللقاح الحكومي لصحيفة "فايننشيال تايمز" والتي قال فيها إن اللقاح من المحتمل أن يكون متاحًا فقط لأقل من نصف سكان بريطانيا، قال هنكوك إن فريق العمل قام بعمل جيد في تدبير اللقاحات ولكن توزيع اللقاحات من مسئوليات وزارته.

وأضاف: "سنأخذ بالتوصيات الطبية عند توزيع اللقاح من اللجنة المشتركة الخاصة باللقاحات والتطعيمات".

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