حرب أرمينيا وأذربيجان .. جيش كاراباخ يعلن سحب قواته من بعض المناطق

قال المتحدث باسم رئيس جمهورية ناجورني كاراباخ غير المعترف بها، فهرام بوجوسيان، إن الجيش الدفاعي لـ كاراباخ سحب قواته من بعض مناطق خط التماس لمنع وقوع إصابات غير ضرورية وزيادة الأضرار التي لحقت بالجانب الأذربيجاني.

وكتب بوجوسيان على فيسبوك، اليوم الاثنين أن "بناءً على اعتبارات تكتيكية، سحب جيش الدفاع القوات في بعض أجزاء خط التماس لتجنب وقوع إصابات غير ضرورية وإلحاق المزيد من الضرر بالعدو''.

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وبحسب المسؤول فإن قوات كاراباخ حققت هدفها على كلا المسارين.