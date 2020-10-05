التحالف الدولي ينفي تعرض قواته في العراق لهجوم من قبل "داعش"

نفى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، اليوم الإثنين، تعرض أي من أرتال قواته في العراق لهجوم من قبل "داعش" والخارجين عن القانون.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو، في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن التحقيقات ما تزال متواصلة من قبل القوات العراقية لمعرفة المتورطين في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل.

وتعرض مطار أربيل، الذي يحتوي قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي، إلى قصف بعدة صواريخ، الأربعاء الماضي، بدون أن يتم الإبلاغ عن خسائر بشرية.